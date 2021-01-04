بيان | أثلتيك بلباو يُقيل مدربه جاريتانو رغم الفوز على إلتشي

أعلن أتلتيك بيلباو إقالة المدرب جايزكا جاريتانو قبل مرور ساعات على الفوز 1 – صفر على إلتشي في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الأحد.

وترقى جاريتانو من منصب مدرب فريق الرديف إلى مدرب الفريق الأول في ديسمبر الأول 2018 وقاد بيلباو للوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي قبل أن تتأجل المباراة بسبب فيروس كورونا.

ويحتل بيلباو المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد الفوز في ست مباريات والتعادل ثلاث مرات مقابل ثماني هزائم في 17 مباراة.