سوق الانتقالات | الوكرة القطري يضم نجم الكويت “فهد الأنصاري”

أعلن نادي الوكرة القطري، عن تعاقده مع لاعب الوسط الكويتي فهد الأنصاري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من نادي القادسية الكويتي.
وذكر النادي القطري عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، أن اللاعب الكويتي اجتاز الفحص الطبي بنجاح صباح اليوم الأحد، لينضم إلى صفوف الفريق كأول صفقة في سوق الانتقالات الشتوية.
كان الانصاري قد وصل للدوحة صباح أمس بعد فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية المغادرة من الكويت إلى الدول الأخرى والتي توقفت بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وسيتم قيد الأنصاري 33/ عامًا/ في قائمة الوكرة بدلًا من الأسترالي ايسايس سانشيز الذي أصيب قبل ثلاث أسابيع ولن يعود قبل شهر تقريبًا إلى الملاعب.
ووضع الجهاز الفني للوكرة بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز، برنامجًا تأهيليًا للاعب لاعداده بدنيًا وفنيًا، تمهيدًا للدفع به في المباراة المقبلة أمام الدحيل ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري نجوم قطر والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.
وسبق للأنصاري خوض تجربة احترافية سابقة في الدوري السعودي عبر بوابة ناديي اتحاد جدة والفيصلي.
ويحتل الوكرة المركز الثامن في ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 13 نقطة.
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