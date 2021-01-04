ستيف بروس: نيوكاسل كان كريمًا للغاية مع ليستر سيتي

اعترف ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل بأن فريقه كان كريمًا للغاية مع ضيفه ليستر سيتي وفقد الكرة بسهولة في الشوط الثاني من المباراة ما ساعد ليستر في تحقيق الفوز 2 / 1 خلال مباراتهما اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال بروس : “فقدنا الفرصة يسهولة في المرتين اللتين هز منهما ليستر الشباك، وتعرضنا للعقاب من قبل ليستر”.
وأوضح : “الشيء الوحيد الذي لا تريده عندما قدم أفضل أداء لك في الشوط الأول هو أن تفقد الكرة بسهولة في الشوط الثاني. هذا هو الشيء الذي نحتاج لتحسينه”.
وأضاف : “لا أعتقد أننا كنا نستحق الخسارة في هذه المباراة ، ولكننا تعرضنا للعقاب وسقطنا في فخ الهجمات المرتدة”.
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