شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرالدو» يرفض الانضمام للصفاقسي التونسي بعد خروجه من حسابات «موسمياني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن جيرالدو، لاعب الفريق الأول، لم تستقر أموره حتى الآن، ومازال لاعبا في النادي الأهلي.

وكشف «توفيق» خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن اللاعب الأنجولي رفض عدة عروض خلال الفترة الماضية سواء في الدوري التونسي، خاصة وأنه كانت ليس لديه رغبة في الانضمام لفريق الصفاقسي التونسي، فضلًا عن رفضه الانضمام لفريق سموحة بعد العرض الذي قدم له منذ شهرين.