شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يطمئن علي جاهزية صالة «برج العرب» استعدادًا لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، وعمرو فتحى عضو مجلس الإدارة، الصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالاسكندرية وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات النهائية قبل انطلاق بطولة العالم في نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى وبمشاركة 32 منتخبًا عالميًا لأول مرة في تاريخ بطولات العالم.

وخلال الزيارة اجتمع المهندس هشام نصر وعمرو فتحى مع جميع اللجان العاملة بالبطولة داخل الصالة المغطاة ومع جميع الشباب والشابات المتطوعين بالبطولة وطالبوهم ببذل أقصى جهد خلال البطولة لكى تخرج البطولة في أفضل صورة أمام العالم.

ويتابع رئيس اللجنة المنظمة العمل في الصالات الأربعة المقرر استضافتها للمونديال وهي برج العرب والعاصمة الإدارية وأكتوبر وستاد القاهرة.