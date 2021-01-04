شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح حقيقة إعارة مروان وصلاح محسن وأكرم توفيق وياسر ريان في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن حقيقة طلب بيستو موسيماني، بإعارة، مروان محسن، وصلاح محسن، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال «توفيق»، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، إن النادي الأهلي ليس لديه رغبة بالاستغناء عن أي لاعب خلال هذا التوقيت، فالمارد الأحمر يمتلك قائمة مميزة هذا الموسم.