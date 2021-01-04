شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن عودة عمار حمدي: سيعود للفريق في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن عمار حمدي، معار إلى الاتحاد السكندري موسمين، ويحق للأهلي استعادته عقب الموسم الأول.

أضاف «توفيق»، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن الأهلي لم يتحرك رسميًا لإعادة عمار حمدي لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، تربطه علاقة ومميزة مع إدارة النادي السكندري بقياة محمد مصليحي.