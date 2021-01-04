شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى: أحلم بالحصول على عضوية شرفية للأهلي والتمثيل مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمح الدولى، أحد مشجعى النادى الأهلي، عن أسباب شهرته وحضوره مباريات كرة القدم وخاصة مباريات النادى الأهلي.

وقال أمح الدولى، فى تصريحات إعلامية على قناة "النهار": "صلاح أمين وأحمد الشيخ هما أول من تعرفت عليهم من لاعبى كرة القدم".

وأكد أمح الدولى عن علاقته الجيدة التى تجمعه بأحمد الشيخ، لاعب نادى بيراميدز حاليًا والأهلى سابقًا.

وأضاف أمح الدولى: "محمد شريف وصى أحمد الشيخ بالاهتمام بى وهو سبب صداقتنا".

وتابع: "أنا نجم كبير سواء فى وكالة اللاعبين أو التمثيل وكذلك على اليوتيوب".

واستطرد أمح الدولى، أحد مشجعى النادى الأهلى، إنه حلم بأن أحمد الشيخ يصافح محمود الخطيب ويمسك بيده، وهو ما حدث بالفعل فى حفل زفاف الشيخ.

وقال أمح الدولى: "أنا أهلاوى وأكثر اللاعبين قربا لقلبى هم الشيخ وكهربا وصلاح أمين".

وأشار إلى أنه يحلم بالحصول على عضوية شرفية بالأهلي، بالتمثيل مع بعض الممثلين، على رأسهم يسرا وسمير غانم وعادل إمام، كما يحلم بالحصول على معاش وشقة غرفة وصالة فقط.