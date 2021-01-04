شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الألعاب الإلكترونية ينظم مؤتمرا صحفيا بحضور وزير الرياضة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي، مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل الإعلان عن عدد من الأمور المهمة.

ويشهد المؤتمر الذي يقام في مسرح وزارة الشباب والرياضة، تكريم الفائزين في البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أقيمت بمشاركة لاعبين من 16 دولة عربية هى مصر والسعودية والإمارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت والعراق واليمن والبحرين وسلطنة عمان.

ويتضمن المؤتمر عرض تقرير عن البطولة التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة فى مصر بتنظيم البطولة بإشراف فنى من الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية وإشراف تنظيمى لوجستى من الاتحاد المصرى للعبة، وقد تم اعتماد ثلاثة ألعاب .

كما يشهد المؤتمر إعلان خطة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية في العام الجديد، والخطة الاستثنائية التي سيتم تنفيذها لتشجيع الشباب على البقاء في منازلهم بعد إجازات المدارس والجامعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.