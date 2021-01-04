شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للمنتخبين المصري والياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكابتن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية سلبية مسحة كورونا التي اجراها المنتخبين المصري والياباني، وكان المنتخب الياباني قد قام بإجراء مسحة بالكامل فور وصوله مطار القاهرة قبل السماح له بدخول الكبسولة الطبية.

ونفس الأمر قام به منتخبنا الاول لكرة اليد قبل الانتظام في معسكره الاخير في ظل التشديد على تطبيق صارم للاجراءات الاحترازية من اللجنة المنظمة واللجنة الطبية ووزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى ان المنتخب الياباني وصل للقاهرة مبكرا من أجل خوض تجربتان مع الفراعنة استعدادًا لمونديال اليد المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري.