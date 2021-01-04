شكرا لقرائتكم خبر عن هويسكا × برشلونة: «ميسي» يحتفل برقم استثنائي مع فوز جديد للبلوجرانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة انتصارًا خارج قواعده بـ هدف نظيف على حساب فريق هويسكا في مباراة ضمن الجولة 17 من الليجا الإسبانية.

وسجل لاعب الوسط الهولندي، فرينكي دي يونج، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27، ليمنح فريقه انتصارًا هامًا، دفع به إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد أصحاب الأرض عند اثني عشر نقطة في المركز الأخير، وهم بدون في آخر 4 جولات (3 هزائم وتعادل 1)، في حين حافظ برشلونة على نتائجه القوية في الجولات الأخيرة من خلال الفوز في 4 من أخر 6 مباريات (تعادل 2)، مع حفاظه على نظافة شباكه خارج القواعد للمرة الثالثة هذا الموسم، وفي آخر مباراتين خارج القواعد.

وجاء هدف دي يونج ليكون لاعب الوسط الهولندي قد اشترك في تسجيل 3 أهداف خلال آخر 5 مباريات له بشكل أساسي في الليجا (سجل 2 وصنع هدف)، وهو عدد المساهمات التهديفية الذي يقل بـ مساهمة واحدة عن ذلك الذي حققه في مبارياته ال34 السابقة كأساسي في المسابقة (سجل 2 وصنع 2).

ولم يسجل ليونيل ميسي في المباراة لكن النجم الأرجنتيني كان شريكًا رئيسيًا في الهدف الوحيد بعد أن صنع الهدف للاعب الوسط الهولندي، ليكون قد قدم تمريرته الحاسمة الثانية فقط هذا الموسم في الليجا.

وأحتفل ميسي بـ مشاركته رقم 500 في الليجا مع برشلونة، ليكون أول لاعب غير إسباني يحقق ذلك مع نادي في تاريخ المسابقة.

وشهدت المباراة إكمال الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي للمباراة بأكملها، لتكون هذه هي ثاني مباراة يلعبها بشكل كامل في الليجا هذا الموسم، ليعادل أفضل عدد مباريات لعبها بالكامل خلال موسم في الليجا بقميص برشلونة (2، في كل موسم من المواسم الثلاث السابقة).