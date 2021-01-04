شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة الأهلي» تحيي احتفال مؤمن زكريا بعد التتويج بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق الناشئين، ١٥ سنة، للكرة الطائرة بالنادي، بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد أن تغلب على نظيره فريق وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام مباريات البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة نادي النصر، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين. وعقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني واللاعبون كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الجميع باللقب الذي جاء بعد أداء قوي ومميز خلال البطولة. وحرص الجهاز الفني على الإشادة بالروح القتالية للاعبين والإصرار على تحقيق الفوز، وهو ما يعكس شخصية النادي.