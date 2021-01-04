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هنا جودة تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادي، بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، والمقامة حاليًّا على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ونجحت هنا جودة في تحقيق الفوز على زميلتها في الأهلي مريم الهضيبي بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الجمهورية فردي سيدات لتنس الطاولة للكبار.

ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أشرف عبدالفتاح، ويعاونه في فريق الرجال عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، ولفريق السيدات عادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا. وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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