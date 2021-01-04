شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لتنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادي، بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، والمقامة حاليًّا على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
ونجحت هنا جودة في تحقيق الفوز على زميلتها في الأهلي مريم الهضيبي بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الجمهورية فردي سيدات لتنس الطاولة للكبار.
ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أشرف عبدالفتاح، ويعاونه في فريق الرجال عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، ولفريق السيدات عادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا. وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.
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