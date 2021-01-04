شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتوج بذهبية بطولة الجمهورية لتنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادي، بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، والمقامة حاليًّا على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ونجحت هنا جودة في تحقيق الفوز على زميلتها في الأهلي مريم الهضيبي بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الجمهورية فردي سيدات لتنس الطاولة للكبار.

ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أشرف عبدالفتاح، ويعاونه في فريق الرجال عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، ولفريق السيدات عادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا. وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.