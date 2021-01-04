شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: مانويل جوزيه لا يستطيع تدريب الأهلي الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، إن مانويل جوزيه، المدرب السابق للمارد الأحمر، لن يستطيع تدريب الأهلي في الوقت الحالي، نظرًا لعدة عوامل، أهما السن.
وتطرق «بلال»، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، إلى عدم قدرة مانويل جوزيه على تدريب الأهلي خلال هذا التوقيت، ضاربًا المثل بعدم صحة قرار نادي الإسماعيلي بعودة ريكاردو، مدرب الدراويش السابق، لتدريب الفريق خلال الولاية الثانية والذي انتهت برحيل البرازيلي عن السامبا المصرية، قائلا: «مينفعش الأهلي يجب جوزيه تاني دلوقتي».
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