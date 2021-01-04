شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يتحدى مصطفى محمد ومروان محسن: «أنا الأفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدى أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، ومروان محسن، مهاجم الأهلي. وقال: «لا أحد يستطيع منهما اللعب أساسي وقت تواجدي داخل المتسطيل الأخضر، أنا الأفضل». وأضاف نجم الأهلي السابق خلال تصريحاته المتلفزة، مساء اليوم، أنا لست مغرورًا، ولكن أمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهلني للمشاركة أساسيًا على أي مهاجم. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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