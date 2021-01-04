شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون وذلك في الجولة 17 من الدوري الانجليزي، حيث يحتل فريق ليفربول حتى الآن صدارة الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة من 16 مباراة وبفارق الاهداف فقط عن الوصيف فريق مانشستر يونايتد، لذلك فالمباراة لها أهمية كبيرة لفريق ليفربول حيث أن أي تعثر اليوم قد يفقده صدارة الدوري، خاصة أن مانشستر يونايتد له مباراة مؤجلة.

أما فريق ساوثهامبتون فيقع في منتصف الدوري برصيد 26 نقطة من 16 مباراة يحتل بها المركز التاسع والمباراة مهمة له لتحسين ترتيبه في الدوري خاصة أن الفارق بينه وبين المتصدر 7 نقاط فقط وبالتالي فالفوز يضمن له مركزًا متقدما في ترتيب الدوري الانجليزي.

المباراة ستقام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بي إن سبورت التالية :

- beIN Sport HD 1

- beIN Sport HD 2

- beIN Sport HD 11