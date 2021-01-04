شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون وذلك في الجولة 17 من الدوري الانجليزي، حيث يحتل فريق ليفربول حتى الآن صدارة الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة من 16 مباراة وبفارق الاهداف فقط عن الوصيف فريق مانشستر يونايتد، لذلك فالمباراة لها أهمية كبيرة لفريق ليفربول حيث أن أي تعثر اليوم قد يفقده صدارة الدوري، خاصة أن مانشستر يونايتد له مباراة مؤجلة.
أما فريق ساوثهامبتون فيقع في منتصف الدوري برصيد 26 نقطة من 16 مباراة يحتل بها المركز التاسع والمباراة مهمة له لتحسين ترتيبه في الدوري خاصة أن الفارق بينه وبين المتصدر 7 نقاط فقط وبالتالي فالفوز يضمن له مركزًا متقدما في ترتيب الدوري الانجليزي.
المباراة ستقام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بي إن سبورت التالية :
- beIN Sport HD 1
- beIN Sport HD 2
- beIN Sport HD 11
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.