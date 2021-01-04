شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الإسماعيلي يعاني من مشاكل إدارية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، إن فريق الإسماعيلي ليست أزمته فنية فقط، ولكن المشكلة الحقيقة الذي يعاني منها إدارية، ولابد من حلها سريعا حتى يعود على الطريق الصحيح.
أضاف «بلال»، في تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين جدًا ومن المحتمل أن يعود مجددًا للمنافسة على المربع الذهبي في الدوري حال استقرار الأمور الإدارية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال: الإسماعيلي يعاني من مشاكل إدارية كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.