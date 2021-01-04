شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الإسماعيلي يعاني من مشاكل إدارية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، إن فريق الإسماعيلي ليست أزمته فنية فقط، ولكن المشكلة الحقيقة الذي يعاني منها إدارية، ولابد من حلها سريعا حتى يعود على الطريق الصحيح.

أضاف «بلال»، في تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين جدًا ومن المحتمل أن يعود مجددًا للمنافسة على المربع الذهبي في الدوري حال استقرار الأمور الإدارية.