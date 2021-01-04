شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إنبي: «الغوا الڤار أحسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حلمي طولان، مدرب نادي إنبي، إن «حكم مباراة فريقه أمام الزمالك قال إنه كان بعيد عن الكرة ولكن هذا الكلام خاطئ لأن الكاميرات أثبتت تواجدة بقرب الكرة ولماذا تم تعيين حكم الفيديو وهو غير مؤهل لهذا الأمر وليس لديه رخصة التواجد في غرفة الفيديو فأخطاء التحكيم الأندية هي من تسدد فواتير قلة خبراتهم ويجب التصدي لهذه الأخطاء لأن مثل هذه القرارات تحدد مصير هبوط وصعود أندية كثيرة«.

وأختتم: «لجنة الحكام أخطأت بتعيين حكم الفيديو الغير مؤهل وإذا استمرت تقنية الفيديو علي هذا الأمر فيجب إلغائها أفضل، لأن الفرق الصغيرة لم تأخذ حقها وأن ما حدث مع مدحت عبد الهادي، المدرب العام لنادي الزمالك، انتهي بالفعل، وقدم الاعتذار، وأنه أحد أبناءه المخلصين وتقبل الاعتذار، وما الاستفادة من إيقاف حكم الفيديو؟».