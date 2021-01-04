شكرا لقرائتكم خبر عن «طولان»: ما يحدث في الدوري ظلم وقهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أنه سعيد بمستوي لاعبي إنبي أمام الزمالك وأن الهزيمة لن تعبر عن سير المباراة والأهم أن المباراة خرجت بشكل جيد يليق باسم الفريقين بعيدًا عن أي أحداث داخل المباراة.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»: «كنا نستحق علي الأقل الخروج بنقطة التعادل ولكن حكم الفيديو والحكمالرئيسي كان لهم رأي آخر وما حدث لنا هو ظلم وقهر وهذا الأمر هو أصعب شئ يمكن أن يحدث للإنسان دون الإستطاعة عن أخذ الحقالواضح أمام أعين حكم الفيديو وحكم الساحة والذذي كان قريب من كرة ركلة الجزاء».
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