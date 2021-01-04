شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام السابق: «حلمي طولان هيستفيد إيه من إيقاف الحكم اللي ظلمه؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، إن إيقاف حكم الفيديو لن يغير من نتيجة المباراة ولكن لابد أن يكون هناك عقوبات صارمة من أجل عدم تكرار هذه الأمور مرة أخري وأن تقنية الفيديو حتي الأن تسير بشكل جيد في الدوري المصري ولكن هناك بعض الأخطاء التي يستوجب أن لا تحدث لأنها واضحة وتكون لها شكوك كثيرة للغاية.

واختتم: «في مباراة الأهلي ووادي دجلة فريق الأهلي لم يحتسب له ركلة جزاء صحيحة وكان لهذه الركلة تأثير علي نتيجة المباراة، وأيضًا مباراة سموحة كانت هناك أخطاء تحكيمية ولابد أن يكون هناك تعاون جيد بين الحكام من أجل إخراج المباراة بشكل يليق بالتحكيم المصري،لأن إيقاف الحكام لن يكون له فائدة ولن يستفيد حلمي طولان مدرب إنبي بإيقاف الحكام».