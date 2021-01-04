شكرا لقرائتكم خبر عن «البلتاجي»: أخطاء الفيديو تضيع مجهود المنظومة كلها.. وإنبي ظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق أنه لم يتم العرض عليه رئاسة لجنة الحكام للدوري المصري، وأنه يتشرف بترشيح إسمه لقيادة لجنة الحكام ولكن لم يتواصل معه أي شخص داخل الجبلاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»: «فريق إنبي تعرض لظلم واضح خلال مباراة الزمالك أمس وأتفق أن أخطاءالتحكيم في المباراة غيرت الفريق الذي يستحق الفوز، وأن فريق إنبي قدم مباراة جيدة للغاية وغلط حكم الفيديو أضاعت مجهود منظومةكامل ولابد أن يكون هناك حاله تركيز شديدة من التحكيم«.