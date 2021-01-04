شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة مران «اختياري» للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن يكون مران اليوم الإثنين «اختياري» حيث تمنح الحرية للاعبين بحضوره من عدمه.

وياتي هذا القرار كواقعة جديدة للجهاز الفني للزمالك الاول مرة ان يؤدي اللاعبين المران على مزاجهم وباختيارهم فمن يريد المران سيتدرب ومن لا يريد ان يتدرب

ويأتي قرار الجهاز الفني بهدف تخفيف الحمل التدريبي عن اللاعبين ومنحهم المزيد من الراحة قبل لقاء طلائع الجيش المقرر السبت المقبل باستاد الجيش بالسويس في الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.