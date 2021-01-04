شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «فرجاني ساسي شاري الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية للزمالك، إن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك ستنتهى قريبا، وأننا حاليا نقوم بتنظيم الأمور معه بشكل دقيق حتى نبعث بداخل برسائل طمأنينة حتى يتمكن من الحصول على مستقحاته المالية القديمة.

وأضاف يونس خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن «ساسي» لم يهرب من المشاركة أمام الفريق، كل ما في الأمر أنه كان مصابًا وأكبر دليل التقرير الطبي لفريق الزمالك. وأكد نجم الزمالك الأسبق، أنه لاتوجد مهلة محددة بين الزمالك و«ساسي»، اللاعب التونسي: «شاري الزمالك، ويتمنى التجديد بما يضمن حقه المالي، وهذا أمر لايعيبه على الإطلاق».