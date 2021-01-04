نمر وليث.. «الثالثة ثابتة»

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جدة - خالد شويل - تتجدد الإثارة والندية مساء اليوم للمرة الثالثة هذا الموسم بين فريقي الاتحاد والشباب، وذلك في إياب دور الأربعة ضمن مباريات البطولة العربية، إذ لعب الفريقان مبارتين قبل هذه المباراة وكان التعادل سيد الموقف في كلتا المباراتين، فتعادلا في الدوري بنتيجة 1-1، وفي ذهاب دور ربع النهائي تعادل الفريقان 2-2، ولقاء الليلة لا يقبل القسمة على اثنين، فلابد من مغادرة أحدهما، ويسعى كل فريق إلى تحقيق الانتصار والذهاب إلى المباراة الختامية. ويدخل الفريق الاتحادي بدفعة معنوية كبيرة نتيجة النتائج الجيدة التي يقدمها الفريق هذا الموسم، والتي كان آخرها تحقيق أربع نقاط في آخر لقاءين لعبهما الفريق خارج أرضه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، إذ تعادل مع الهلال في الرياض 1-1، وفاز على الباطن في حفر الباطن 2-1، وبلاشك كل هذه المعطيات تصب في صالح الفريق الاتحادي قبل لقاء اليوم أما الفريق الشبابي، فهو الآخر يريد إسعاد جماهيره. وخطف بطاقة التأهل نحو تحقيق لقب هذه البطولة، ولكن سوف يصطدم الفريق الشبابي بالرغبة الجامحة لدى الاتحاديين في مباراة الليلة، علماً بأن الاتحاد سيكون تأهله إلى النهائي أسهل من الفريق الشبابي نظير التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/‏2.

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