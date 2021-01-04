شكرا لقرائتكم خبر عن "سلبية" مسحة كورونا للمنتخبين المصرى واليابانى قبل وديتى الإعداد للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، "سلبية" مسحة كورونا التى أجراها المنتخبان المصرى واليابانى، قبل خوض وديتين استعدادا للمونديال، المقرر انطلاقه يوم 13 يناير الجارى.

وكان المنتخب اليابانى قد قام بإجراء مسحة بالكامل فور وصوله مطار القاهرة قبل السماح له بدخول الفقاعة الطبية.

ونفس الأمر قام به منتخبنا الأول لكرة اليد قبل الانتظام فى معسكره الأخير، فى ظل التشديد على تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية من اللجنة المنظمة واللجنة الطبية ووزارة الصحة.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد مع اليابان فى مباراتين وديتين يومى 5 و7 يناير الجارى، ويتم الاتفاق حاليا مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة، تمهيدا لانطلاق المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساء بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.