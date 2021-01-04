شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يغازل جمهور الأهلي بـ"القاضية ممكن".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل والتر بواليا لاعب الأهلي الجديد، جمهور القلعة الحمراء حينما استجاب لرغبة هانى رمزى وسهام صالح مقدمى برنامح البيت الكبير على قناة الأهلي، بترديد جملة "القاضية ممكن" باللغة العربية، وهى العبارة التي قالها المعلق التونسي عصام الشوالى، قبل تسجبل محمد مجدى قفشة هدف الفوز للأحمر في شباك الزمالك بنهائى دوري أبطال أفريقيا وكان لها صدى واسع على منصات "السوشيال ميديا".

وتتحمّل خزينة النادي الأهلي مليونا و500 ألف دولار مقابل ضم بواليا 4 مواسم واتفق الأهلي مع الجونة على سداد 500 ألف دولار دُفعة واحدة على أن يتم تسديد المليون دولار المُتبقية على مدار سنة، وبذلك تتحمل خزينة الأهلي ما يقرب من 22 مليون جنيه مصري سيتم دفعهم للنادي الساحلي بخلاف ما سيحصل عليه المهاجم الكونغولي خلال الأربعة مواسم ويقترب من مليوني و500 ألف دولار أي ما يقرب من 38 مليون جنيه مصري ليصل إجمالي الصفقة تقريباً لـ60 مليون جنيه مصري.

على صعيد متصل، أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات النادى الأهلى، أن التعاقد مع والتر بواليا جاء بعد فترة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة (الأهلى، والجونة، واللاعب) موضحًا أن بواليا كان جاداً ومحترفاً فى التفاوض مع القلعة الحمراء إلى أن تمت الصفقة رسمياً أمس، الخميس، لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري.

وقال توفيق، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بواليا تلقى عروضًا كثيرة ومُغرية خلال الفترة الماضية من أندية داخل مصر وخارجها لكنه اختار عرض الأهلى بصراحة ووضوح، مضيفا، "شرحنا للمهاجم الكونغولى رغبة الجهاز الفنى فى التعاقد معه وقناعة الجميع فى النادى به، ووجدته يتحدث بإعجاب وتقدير عن الأهلى ويُبدى موافقة تامة على اللعب للأهلي".