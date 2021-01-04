شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر عرضا رسميا من الوصل الإماراتى لدراسة بيع زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو نادي الزمالك، وصول عرض رسمى من نظيره الوصل الإماراتى بشأن طلب الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، من أجل التطرق لدراسة العرض، وتحديد إمكانية الموافقة على رحيل اللاعب فى التوقيت الحالى من عدمه.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، إن الإدارة رفضت التحدث عن عرض الوصل الإماراتى لشراء أحمد سيد زيزو، وذلك لحين وصول العرض بشكل رسمى، لافتًا إلى إن الجهاز الفنى تحدث مع اللاعب، وطالبه بالتركيز مع الفريق وعدم الالتفات لعروض الرحيل، حتى يصبح الأمر بصفة رسمية.

ويرغب أحمد سيد زيزو فى الرحيل عن الزمالك والعودة للاحتراف من جديد، وفى حالة رفض النادى رحيله سيتمسك اللاعب بتعديل عقده من الناحية المادية، والحصول على مبلغ يقرب من 15 مليون جنيه سنويا من أجل التجديد والموافقة على البقاء.

وكان الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني، قد منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية، يوم الأحد، وذلك عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.

ويأتى قرار الجهاز الفنى بإراحة اللاعبين لمدة 24 ساعة، من أجل منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل الموافق 9 يناير الجارى.