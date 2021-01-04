شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا: موسيمانى "كوتش" كبير والأهلي سيساعدنى فى إنجاز أهدافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد والتر بواليا، لاعب الأهلى، بقدرات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير للفريق الأحمر، موضحا أنه "كوتش" كبير، وكان يتابعه عندما كان على رأس القيادة الفنية لفريق صن داونز، لافتا إلى أنه لم يتقابل معه حتى هذه اللحظة.

وأضاف بواليا، في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، أن طموحه كلاعب محترف التقدم في مجاله، والعمل على تطوير مستواه بشكل مستمر، مؤكدا أن اللعب في صفوف النادى الأهلي يساعده على إنجاز أهدافه في الفترة المقبلة.

وأشار بواليا إلى أن أفضل محترف مصري بالنسبة له هو الدولى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، موضحا أنه لاعب مميز ومهم للريدز، متابع: "علاقتى المميزة بالقلعة الحمراء تجعلنى أنسجم سريعا مع اللاعبين".

أكمل:" كنت فخور بأن مصر لديها فريقان ينافسان على دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذى يعكس قوة الكرة المصرية والدوري المصري.

وكشف لاعب الأهلي الجديد أن أكلته المفضلة هي العكاوي، قائلا: تذوقت الملوخية وزرت الغردقة وبعض المناطق السياحية في مصر، وأشكر من دعمنى للانتقال للأهلى وعلى رأسهم حسام غالى".