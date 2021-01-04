شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلي ينفرد بالمنافسة على الدوري و الاسماعيلي يعانى إداريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر كالعادة ينفرد بالمنافسة على لقب الدورى فى الموسم الجديد، يليه الزمالك ومن بعده بيراميدز، مستبعدا الإسماعيلى عن المنافسة.

وقال بلال، فى تصريح لـ برنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن الإسماعيلى يقترب من السقوط، فى ظل المعاناة من مشكلة إدارية كبيرة.

وأشار بلال إلى أن الإسماعيلى يحتاج مدير إدارة قويا وجهازا فنيا يليق بحجم قلعة الدراويش، بينما قال إنه لم ير رأس حربة قوى فى الدوري المصري الحالى، مشيرا إلى أنه لو ما زال يلعب كان صعبا أن يتفوق عليه أحد، مؤكدا أنه أنهى مشواره الكروى بفعل فاعل.

وتلقى الإسماعيلى خسارة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدورى، أحرز ثلاثية الفريق الفيومى مروان حمدى "هدفين"، وعصام صبحى من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الدراويش الوحيد شكرى نجيب من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، وصل مصر المقاصة إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقاءين وخسر ثلاثة مباريات وتعادل فى لقاء وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف، وفى المقابل هبط الإسماعيلى للمركز التاسع برصيد ست نقاط، بعدما خاض ست مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.