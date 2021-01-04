شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يبرئ نفسه أمام مسئولى بيراميدز من اختراق الحظر الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برأ أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، نفسه أمام مسئولى ناديه من اختراق الحظر الإعلامى الذى فُرض على اللاعبين والجهاز الفنى، من أجل التركيز فى مواجهات الدورى والكونفدرالية الأفريقية التى يشارك فيها بيراميدز بقوة، ويسعى لتحقيق كافة البطولات التى ينافس عليها.

وأكد أحمد الشيخ أن ظهوره، مساء الأحد، فى أحد البرامج التليفزيونية، كان حوارا مسجلا منذ 7 أشهر، حيث قام بتسجيله فى شهر مايو 2020، وقبل الانضمام لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الماضية، وقبل انطلاق الموسم الكروى الحالى، وجاء توضيح اللاعب حتى لا يتم توقيع عقوبة مالية عليه بداعى اختراق الحظر الإعلامى.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة الاتحاد الليبى المقرر لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًّا على الاتحاد الليبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب الغانى جون أنطوى، فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرى ليسكنها الشباك.

ومن المقرر أن يقود مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى تحكيميا، الحكم الدولى التونسى يوسف السرايرى، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثانى، والحكم الرابع نعيم حسنى، فيما يراقب اللقاء الكينى ريتشارد أوبارى، والمراقب الطبى لفيروس كورونا، الدكتور محمد سلطان من مصر.