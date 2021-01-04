شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك 3 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك يوم الأحد 3 يناير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها فتح الزمالك ملف تمديد عقود زيزو وأبو جبل وعبد الله جمعة، شكوى ضد نادى الزمالك فى اتحاد السلة. الزمالك يبدأ ملف تمديد عقود زيزو وأبو جبل وعبد الله جمعة استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على فتح ملف تعديل القيمة المالية وتمديد عقود اللاعبين خلال الأيام المقبلة، بعد النجاح فى إنهاء ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى. شكوى ضد نادى الزمالك فى اتحاد السلة تقدم الثنائى أنس أسامة ومصطفى مكاوى كيجو، لاعبا فريق كرة السلة بنادى الزمالك، بشكوى ضد النادي إلى اتحاد كرة السلة يطلبان فيها فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء لعدم الحصول على مستحقاتهما. جلسة حاسمة فى الزمالك مع وكيل فرجاني ساسى.. ومناقشة احتراف مصطفى محمد تعقد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، ولجنة الكرة، جلسة مع مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول فى الخامسة مساء اليوم، بمقر النادى فى ميت عقبة، للوقوف بشكل نهائى على موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع الأبيض، خاصة أن ساسى يحق له التوقيع لأى نادٍ فى الفترة الحالية، نظرًا لانتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى. مخطط الزمالك لإفساد رحيل الونش للأهلي السعودي يتمسك مسئولو نادى الزمالك باستمرار محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد تلقيه عرضا مغريا من نادى أهلى جدة السعودي للحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى المقبل، على سبيل الإعارة.

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