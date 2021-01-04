شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عبد الغني محمد.. والأجسام المضادة تبرئ "أكوى" من "تمثيلية الهروب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم جميع لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى فى التدريبات اليومية، تحت قيادة العميد حسام حسن باستثناء كريم يحيى؛ لخضوعه للعزل المنزلى، ومحمود شعبان المصاب بكسر بالساق، فيما تواجد محمد عطوة وحسام عاشور وعبد الغنى محمد لاعب منتخب الشباب، بالإضافة إلى مهاجم الفريق الأوغندى أكوى، والتى أثبتت الأجسام المضادة التى تواجدت بالتحاليل الخاصة به لتؤكد إصابته السابقة بالكورونا، وبالتالى تنفى عنه الهروب من الانتظام فى تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، حيث كان الجميع فى حالة استياء من تمثيلية تغيب اللاعب.

وظهرت حالة من الحماس لدى الجميع لإثبات أحقيته بالتواجد داخل قائمة الفريق خلال المباراة القادمة أمام المصرى البورسعيدى بالاسبوع السادس والمقرر لها الخميس على ملعب برج العرب.

واقتنص فريق الاتحاد السكندرى ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما أول أمس باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدورى، تقدم أحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش لفريقه بالهدف الأول فى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، بينما تمكن الإيفوارى رزاق سيسيه من إدراك هدف التعادل لزعيم الثغر فى الدقيقة 40 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 90 نجح البديل الجامايكى روماريو فى إحراز الهدف الثانى للاتحاد ليرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط ولديه مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الطلائع عند نقطة وحيدة فى المركز الأخير.