شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخوض مرانه الأول فى تونس استعدادا للنجم الساحلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق المقاولون العرب مران خفيف مساء الأحد بأحد الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الذئاب بتونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى يوم الأربعاء المقبل فى ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية حيث أنتهت مباراة الذهاب فى مصر بدون أهداف.

وقاد مران المقاولون الرباعي رامى عادل وأحمد زهران ورامى ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس، نظرا لغياب عماد النحاس المصاب بالكورونا، وحرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادى على الاجتماع مع لاعبى الفريق قبل المران وحفزهم على بذل أقصى جهد والالتزام بالتعليمات خلال مباراة الأربعاء.

وتعهد الجميع ببزل أقصى جهد وتقديم أداء قوى خلال مباراة الإياب التى يحتاج فيها المقاولون للتعادل الإيجابى بأى أهداف أو الفوز لعبور موقعة دور الـ32 للكونفدرالية.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس المدير الفني، وعلاء عبد الغني المدرب العام وخمسة لاعبين، قبل سفر البعثة، ويخضع المصابون للعزل الصحى، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.



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وأعرب المهندس محمد عادل فتحي عن ارتياحه الشديد لالتزام جميع اللاعبين وظهورهم بصورة مشرفة منذ الوصول ورغم مشقة الرحلة الى ان الفريق اداء مران جاد وقوى وتناول اللاعبون العشاء قبل الخلود للنوم والحصول على قسط من الراحة بعد انتهاء اول يوم للبعثة في تونس.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، وتضم البعثة كلا من رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي أخصائى التأهيل وعلاء هويدى تأهيل.

بالاضافة الى 24 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.