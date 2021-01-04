شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أول و الزمالك خامسا بترتيب دوري السلة قبل مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن الترتيب النهائى لبطولتى دورى المرتبط رجال وسيدات لموسم 2020-2021.

وانتهت الفرق المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز أ من خوض جميع مواجهات بطولة دورى المرتبط، وتم تحديد المراكز الـ16 تمهيدًا لانطلاق بطولة دورى السوبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت ترتيب الفرق بتصدر الأهلي المركز الأول رجال، يليه الاتحاد، وسبورتنج، وسموحة، والزمالك خامسا، وعلى مستوى السيدات، الأهلي وسبورتنج، ثم سموحة، والشمس، والجزيرة، هليوبوليس، والصيد والزمالك ثامنا.

جدير بالذكر أن مواجهات الدور التمهيدى من بطولة دورى السوبر تبدأ بمواجهة صاحب المركز الأول لصاحب المركز السادس عشر، ومواجهة صاحب المركز الثانى لصاحب المركز الخامس عشر وهكذا.