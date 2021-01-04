شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر وعمرو فتحى يتابعان استعدادات مونديال اليد فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وعمرو فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، بزيارة تفقدية للصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات النهائية قبل انطلاق بطولة العالم فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، وبمشاركة 32 منتخبا عالميا لأول مرة فى تاريخ بطولات العالم.

وخلال الزيارة اجتمع هشام نصر وعمرو فتحى مع جميع اللجان العاملة بالبطولة داخل الصالة المغطاة ومع جميع الشباب والشابات المتطوعين بالبطولة، ومطالبتهم ببذل أقصى جهد خلال البطولة لكى تخرج البطولة فى أفضل صورة أمام العالم.

تأتى تلك الزيارات المستمرة من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، فى ظل الاستعدادات النهائية المصرية قبل انطلاق الحدث العالمى على أرض مصرنا الحبيبة، وسوف يقوم المهندس هشام نصر، الإثنين، بزيارة تفقدية إلى الصالة المغطاة الجديدة بالعاصمة الإدارية، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل انطلاق البطولة.