شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: فايلر أفضل من موسيمانى.. والشحات "مش مقنع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أنه لا يشعر بتغيير فى أداء النادى الأهلى فى الوقت الحالى منذ تولى المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ، مؤكدا على أنه من وجهة نظره المدرب السابق السويسرى رينيه فايلر أفضل من موسيمانى .

و قال بلال فى تصريح لـ برنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر شاشة أون تاسم سبورتس أن حسين الشحات لاعب النادى الأهلى غير مقنع بالنسبه له ، مشيرا إلى أن مصطفى محمد و محمد شرف و حسام حسن من افضل المهاجمين فى الوقت الحالى .

أكد أحمد بلال، فى وقت سابق، أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأحمر، استطاع الفوز بكل المباريات لأنه مدرب لديه حظوظ، وكل هذه البطولات التى حققها زادت ثقته بنفسه قائلا، "موسيمانى محظوظ".

وأضاف بلال أن اسم الأهلى صنع الفارق مع المدرب الجنوب أفريقى، وإذا كان يلعب بنفس الطريقة مع أى فريق آخر بخلاف الأهلى كان ذلك سيصعب الأمور عليه لأنه يحتاج لتطوير أداء لاعبيه قائلا، "اسم الأهلى فارق معاه".

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أن فايلر المدرب السابق للفريق ظهرت بصماته بعد 3 أسابيع داخل الملعب، لذلك نتمنى أن تظهر بصمات موسيمانى مثل فايلر، لأن استمرار موسيمانى بهذا الشكل لن يكون فى مصلحة الأهلى أو مصلحته.