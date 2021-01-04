شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: بركات وشوقى نجيا من مقصلة بالجبلاية بعد تصويرهما برنامجا تليفزيونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة أن محمد بركات مدير المنتخب الأول، ومحمد شوقى مدرب مساعد المنتخب الأولمبى، نجيا من مقصلة اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، بعدما علم مسئولو الجبلاية بتصويرهما برنامجا تليفزيونيا، وهو ما يتعارض مع عملها، حيث يتمسك مجاهد بتفرغ المدربين والإداريين للمنتخبات فقط.

وأوضح شبانة خلال برنامج "لايف مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، أن مسئولى الجبلاية تحدثوا مع بركات وشوقى عن تصوير برنامج عن اكتشاف المواهب ستتم إذاعته قريبا، وتبين أن الثنائى حصلا على إذن مسبق من اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجناينى، وطلب مسئولى اتحاد الكرة منهما وقف التصوير إلا أنهما أكدا لهما أنهما قاما بتصوير 8 حلقات بالفعل، وتتبقى فقط الحلقة الأخيرة والتى ستكون "لايف"، وهو ما تقبّله مسئولو الجبلاية وحذروهما من تكرار هذا الأمر.

وأكد شبانة أنه سبق أن طلبت اللجنة الثلاثية من وائل رياض شيتوس التفرغ للمنتخب الأولمبى وترك رئاسة قطاع الناشئين فى دجلة، وهو ما طلب شيتوس مهلة قبل حسمه بشكل نهائى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية، وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.