شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة أهلي جدة للتعاقد مع الونش مدافع الزمالك "مستند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المهلة المحددة من جانب نادي أهلي جدة السعودي، لحسم صفقة محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، والحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وتلقى نادى الزمالك عرضا رسميا من أهلى جدة السعودى للحصول على خدمات الونش، وتم الحصول على نسخة من العرض، وكشف العرض الرسمى أن المهلة المحددة لحسم الصفقة انتهت يوم الأربعاء الماضى الموافق 30 ديسمبر، وبالتالى لم يعد النادى السعودى مهتم بالحصول على خدمات اللاعب.

وتضمن عرض أهلى جدة، 3 شروط لإتمام الصفقة الأول هو إبرام عقد ثلاثى بين الزمالك وأهلى جدة والونش، والثانى هو اجتياز اللاعب للكشف الطبى فى السعودية، بينما الشرط الثالث هو حسم الصفقة قبل يوم 30 ديسمبر الماضى.



عرض أهلي جدة للونش

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك رفْض مبدأ رحيل الونش بشكل نهائى، لكونه عنصرا أساسيا بالفريق الأبيض لا غنى عنه، وسيكون له دور كبير فى كل البطولات التى يشارك فيها الفريق الأبيض سواء على الصعيد المحلى أو الخارجي.

وأكد المصدر عقد جلسة بين مسئولى الزمالك والونش، خلال الفترة المقبلة، لإقناعه بإغلاق ملف الرحيل بشكل نهائى، وعرض تعديل عقده الحالى بقيمة مالية أكبر تتناسب مع إمكانيته واحتياج الفريق له.

ويرتبط محمود الونش بعقد مع الزمالك حتى موسم 2023 وسيتم التفاوض مع اللاعب لزيادة قيمة عقده المالية وكذلك زيادة عدد السنوات المتبقية، لكن بعد حسم ملف التجديد للاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى وعلى رأسهم التونسى فرجاني ساسي.