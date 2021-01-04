شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: كل التقدير لحكامنا ولكن الظلم "أمر صعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حلمى طولان، المدير الفنى لنادى إنبي، استياءه من تعرض فريقه للظلم التحكيمى أمام الزمالك فى المباراة التى خسرها الفريق البترولى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

وقال طولان، فى تصريح لـ برنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف على قناة أون تايم سبورتس: "كل التقدير لحكامنا ولكن الظلم أمر صعب".

وأوضح طولان، خلال تصريحاته عقب المباراة، إنه توجه لغرف الملابس عقب المباراة وشكر لاعبيه على الأداء والجهد الذى بُذل فى المستطيل الأخضر والبحث عن التعادل أمام الزمالك، لافتًا إلى أن فريقه كان الأفضل، وأهدر العديد من الفرص المحققة أمام مرمى محمد أبو جبل.

كما تساءل طولان: "لماذا لم يلجأ الحكام إلى تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق إنبى أمام الزمالك".

فيما رفض حلمى طولان فكرة تجديد الزمالك للدولى التونسى فرجانى ساسى بالأرقام المطلوبة، نظرا لمغالاة اللاعب فى قيمة تعاقده للتجديد.