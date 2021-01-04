شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: تعيين مدير تعاقدات للزمالك.. والمفاوضات مع ساسي فى الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن يونس، الرئيس التنفيذى للجان الكرة بنادى الزمالك، عن تعيين مدير تعاقدات جديد خلال الساعات المقبلة فى نادى الزمالك، وسيتم الإعلان عنه لاحقا.

وقال يونس، فى تصريح لـ برنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن فرجانى ساسى لاعب محترم، ووكيله شخصية جيدة، مشيرا إلى أن اللاعب التونسى يحب الزمالك كثيرا، وأمور التجديد فى تسير فى طريقها الصحيح.

وكشف مصدر داخل لجنة الكرة بالزمالك مسبقا أن ساسى طلب الحصول على 2 مليون و200 ألف يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 42 مليوناً و280 ألف جنيه فى الموسم الواحد، بخلاف الضرائب ورسوم القيد وبعض الرسوم الأخرى التى تصل إلى 800 ألف يورو عن الموسم الواحد، أى ما يقرب من 15 مليوناً و376 ألف جنيه، وبهذا يكون الموسم الأول لفرجانى ساسى فى الزمالك يكلف خزينة النادى 3 ملايين يورو، ما يعادل 57 مليوناً و660 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن اللاعب فى حال حصوله على نفس المبلغ فى المواسم الثلاثة سيكون إجمالى ما تتحمله خزينة الزمالك فى عقد فرجانى ساسى الجديد هو 172 مليوناً و980 ألف جنيه.

من ناحية أخرى فاجأ التونسى فرجانى ساسى، مسئولى نادى الزمالك، بطلب غريب وغير متوقع خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدى رغبته فى الحصول على إجازة للسفر إلى تونس بسبب معاناته من بعض الأزمات النفسية فى الوقت الحالى.