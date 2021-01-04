شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: بواليا كان رقم 1 فى طلبات موسيمانى ومن حق الأهلي استعادة عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، أن المهاجم والتر بواليا المنضم حديثا للنادى الأهلي رقم 1 فى اختيارات المدير الفنى للأهلي الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مشيرا إلى أنه متفائل جدا بتواجد هذا اللاعب ضمن صفوف الفريق فى خط الهجوم .

وقال توفيق فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على شاشة أون تايم سبورتس أن الأهلى يحق له استعادة عمار حمدى من إعارة الاتحاد السكندري بعد الموسم الأول وفقا للعقد المبرم بين كلا الطرفين، مشيرا إلى أن نادى أنقرة جونشو اقترب من استعارة أليو بادجى .

وتتحمّل خزينة النادى الأهلى مليونا و500 ألف دولار مقابل ضم الكونغولى والتر بواليا مهاجم الجونة 4 مواسم واتفق الأهلى مع الجونة على سداد 500 ألف دولار دُفعة واحدة على أن يتم تسديد المليون دولار المُتبقية على مدار سنة، وبذلك تتحمل خزينة الأهلى ما يقرب من 22 مليون جنيه مصرى سيتم دفعهم للنادى الساحلى بخلاف ما سيحصل عليه المهاجم الكونغولى خلال الأربعة مواسم ويقترب من مليونى و500 ألف دولار أى ما يقرب من 38 مليون جنيه مصرى ليصل إجمالى الصفقة تقريباً لـ60 مليون جنيه مصرى.

على صعيد متصل، أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات النادى الأهلى، أن التعاقد مع والتر بواليا جاء بعد فترة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة (الأهلي، والجونة، واللاعب) موضحًا أن بواليا كان جاداً ومحترفاً فى التفاوض مع القلعة الحمراء إلى أن تمت الصفقة رسميا، الخميس، لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجارى.