شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: أحد وكلاء اللاعبين هددنى بعد إعلان خبر انتقالى لصفوف الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز حاليًا والأهلى سابقًا، على انتماءات نجوم الكرة المصرية بين القطبين، قائلا: "هناك لاعبين فى الأهلى بيشجعوا الزمالك ولاعبين فى الزمالك بيشجعوا الأهلي".

وقال الشيخ فى تصريحات تليفزيونية: "النادى الأهلي كبير للغاية وشرف لأى لاعب الانضمام لصفوفه ومجرد التدريب فى الأحمر يزيد من قيمة أى لاعب فى مصر والعالم وجميع أفراد أسرتى من مشجعى الأهلي، وكانت رغبتهم هى اللعب له".

وعن اتهامه بالانتماء إلى نادى الزمالك، علق: "أنا لاعب محترف ومن صغرى شخص لا ميول له، ولا أنتمى لفريق معين، وكنت أحب حازم إمام حتى اعتزاله، وتنازلت عن اثنين ونصف مليون جنيه من عقدى للعب فى الأهلي".

وواصل: "صادفت سوء توفيق كبير فى بداياتى مع النادى الأهلي، ولكنى كنت أتدرب بشكل قوى من أجل الظهور بالشكل المناسب "أحد وكلاء اللاعبين هددنى بعد إعلان خبر انتقالى لصفوف الأهلي بشكل غريب".