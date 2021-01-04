شكرا لقرائتكم خبر عن "براجا" يطلب استعارة محمد شريف بـ300 ألف دولار.. وناد مصرى يغريه بـ6 أضعاف راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادي سبورتنج براجا البرتغالي في مفاوضات جادة لاستعارة محمد شريف مهاجم الأهلي لنهاية الموسم مقابل 300 ألف دولار ،على أن يتضمن العقد بند يمنح النادي البرتغالي الحق في شرائه نهائيا بداية من الموسم الجديد.

المفاجأة أن محمد شريف تلقى عرضا اخر من احد الأندية المصرية، التي طلب مسئول فيها من اللاعب عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم، على ان يوقع للنادي في يناير المقبل مقابل الحصول علي 6 أضعاف راتبه الحالي، حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري سنويا.

وفاز محمد شريف مهاجم الأهلى بالرهان خلال الفترة القلية الماضية، التى شارك فيها مع المارد الأحمر منذ انتهاء إعارته لنادى إنبى الموسم الماضى، فقد أثبت محمد شريف أن قرار عودته للأهلى الموسم الجارى كان صائباً بنسبة 100% بفضل الإمكانيات الفنية العالية التى يمتلكها اللاعب.

محمد شريف يحسن التصرف أمام المرمى، ونجح خلال فترة قصيرة فى دخول قلوب الأهلاوية وأقنع الخبراء والمُحللين بفضل القوة الهجومية التى أضافها اللاعب لهجوم الأهلى هذا الموسم منذ مشاركته الأولى مع الفريق.