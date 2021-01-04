شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: فتحى يخطط للرحيل عن الزمالك.. و2 مليون دولار تهدد بقاء زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى محمد شبانة أن مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، طلب الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الشتوى المقبل، فى ظل خروجه من حسابات البرتغالى باتشيكو المدير الفنى وعدم الاعتماد عليه فى تشكيلة المباريات طوال الفترة الماضية.

وأشار شبانة إلى أن مصطفى فتحى لا يشارك فى تشكيلة الزمالك بشكل أساسى، وكان آخر ظهور له فى مباراة طلائع الجيش بنصف نهائى كأس مصر، التى خسرها الزمالك بثلاثية مقابل هدف ولم يشارك فى أى مباريات بالدورى الموسم الحالي، حيث تواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة الأولى أمام المقاولون العرب ثم غاب عن قائمة الزمالك فى المباريات الثلاثة الأخيرة أمام بيراميدز وسموحة وإنبي.

وقال شبانة، خلال برنامج "لايف مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، إن مصطفى فتحى تلقى العديد من العرض خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من نادى الاتحاد السكندرى الذى طلب ضمه، كما تلقى عرضا خليجيا لكنه حتى الآن لم يحسم مصيره داخل نادى الزمالك وسيعقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء، لمناقشة رحيله فى يناير الحالي.

وأضاف شبانة أن أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، تلقى عرضًا مغريًا من نادى الوصل الإماراتى بقيمة 2 مليون يورو، الأمر الذى قد يدفع اللاعب لطلب الرحيل، خاصة أن مصدر مقرب من زيزو كشف أن رغبته هى الاحتراف الخراجى، خاصة أنه يمتلك العديد من العروض والتى يقوم بدراستها فى الوقت الحالى، للوقوف على أفضلها، قبل اتخاذ القرار النهائى لتحديد مصيره فى المرحلة المقبلة.

وتابع: إن إدارة الزمالك تقوم فى الوقت الحالى بالتفاوض مع زيزو من أجل تجديد تعاقده، حيث ينتهى عقد أحمد زيزو مع الفارس الأبيض بعد موسم ونصف، إلا أن اللاعب يشترط زيادة قيمة عقده بما يتناسب مع امكانياته وما يقدمه للفريق.

وأكد أن مسئولى الزمالك استقروا على التضحية بالمغربى حميد أحداد لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبى يمتلك باع كبير فى أفريقيا، وجاء ذلك بعد الحصول على موافقة البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى الذى رحب برحيل أحداد لتواضع مستواه وعدم قدرته على تقديم أوراق اعتماده مع الفارس الأبيض حتى الوقت الحالي.

واستطرد أن الزمالك يبحث عن مهاجم أجنبى سوبر للتعاقد معه، خاصة فى ظل الرحيل المؤكد لمصطفى محمد مهاجم الفريق، سواء فى انتقالات يناير الجارى بعد تلقى عرضًا من سانت إتيان الفرنسى، أو الانتظار لبعد أولمبياد طوكيو ليتلقى عرضًا أكبر من الناحية المادية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.