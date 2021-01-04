عضو الزمالك: هناك عجز بشأن ملف عقود اللاعبين "الأعلى في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، أنه لم يتم تعديل عقود أى لاعب في الزملك خلال تواجد اللجنة الحالية التي تدير القلعة البيضاء.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" تعديل العقود إجراء غير قانوني، فاللاعب والنادي متمثل في الإدارة السابقة كل منهما ارتضى بالشروط الموجود في العقد فلا يجوز إجراء أي تعديل عليها حاليا".

وأضاف:" دخل اشتراكات الأعضاء وعقد الرعاية والبث وايجارات سور الزمالك لا تغطي مصاريف فريق الكرة".

وتابع:" إجمالي عقود اللاعبين في الزمالك في العام يقدر بـ 257 مليون جنيه ، فهم أعلي عقود لاعبين في مصر".

وأتم مدير اللجنة التنفيذية للزمالك:" نعاني من عجز في ملف عقود اللاعبين داخل نادي الزمالك،ونحاول ايجاد مصادر دخل جديدة لسد هذا العجز".