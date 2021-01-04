الزمالك: ساسي حصل على صورة تحويل مستحقاته.. وحسم الملف قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، أنه لم يكن موجودا خلال تسليم وتسلم خزينة النادي بعد رحيل مجلس الإدارة السابق.

وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" نقوم برفع توصيات لمجلس الإدارة وهناك ما يتم قبوله وما يتم رفضه".

وأضاف:" جنش وشيكابالا وفتوح وأوباما كانت عقودهم تنتهي بانقضاء الموسم الحالي قبل التجديد للزمالك خلال الأيام الماضية".

وأوضح، أن باتشيكو المدير الفني للزمالك طالب بضرورة التجديد مع اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، لافتًا أن اللجنة الحالية من حقها إبرام تعاقدات مع اللاعبين.

وأشار إلى أن فرجاني ساسي لاعب محترف وملتزم بتعاقده مع النادي وقريبا ستكون أخبار سعيدة للجماهير بشأن تجديده للزمالك.

وتابع: "لا يوجد تصريح رسمي من مجلس إدارة نادي الزمالك يفيد بتمرد أو عدم رغبة فرجاني ساسي في التجديد للزمالك، واللاعب متمسك بالبقاء مع النادي".

وأتم:" منذ 4 أيام تم تحويل كامل مستحقات فرجاني ساسي في الحساب الخاص به واللاعب حصل على صورة التحويل".