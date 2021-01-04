رئيس الاتحاد الليبي: لدينا استراتيجية خاصة لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد جمال الجعفري، رئيس نادي الاتحاد الليبي، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام بيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية لن تكون سهلة.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا في لقاء الذهاب بدور الـ 32 على نظيره الاتحاد الليبي بهدف دون رد.

وقال الجعفري في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس: " المباراة ستكون صعبة ولكن الفوز على بيراميدز والتأهل ليس مستحيل".

وأضاف: "سيكون لدى فريق الاتحاد الليبي استراتيجية خاصة لمواجهة بيراميدز في لقاء الإياب ، خاصة وأن الفريق الخصم يملك لاعبين كبار ولديهم الخبرات".

وأكمل:" سنحاول عمل مفاجأة والفوز على بيراميدز وإخراجه من البطولة، ونسعى لتحسين صورتنا أمام بيراميدز في لقاء العودة".

وأتم رئيس الاتحاد الليبي:" سيكون هناك مكافآت خاصة في حال عبور بيراميدز طبقا لنظام اللائحة الداخلية للفريق الخاصة بالمكافآت".