خالد الغندور يكشف تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض لديه رغبة للبقاء مع الفريق.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"فرجاني ساسي لديه رغبة كبيرة للبقاء في الزمالك".

وتابع :"أيضًا هناك رغبة من جانب إدارة الزمالك للبقاء على اللاعب".

وكانت الفترة الماضية شهدت وجود محاولات من جانب نادي الزمالك لتجديد عقد اللاعب، حيث من المقرر أن ينتهي عقد فرجاني بنهاية الموسم الحالي.

وتلقى فرجاني ساسي عرضًا من جانب الدحيل القطري إلى جانب عرض إماراتي إلا أن أولوية التونسي البقاء في صفوف القلعة البيضاء بحسب ما صرح به مهند عون وكيل اللاعب في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" بشرط الحصول على مستحقاته المتأخرة قبل التجديد.

جدير بالذكر أن فرجاني انتقل إلى الزمالك في صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي ليحقق لقب كأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي إلى جانب السوبر المصري وكأس مصر.