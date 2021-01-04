طبيب منتخب الشباب: تقرير تقصي الحقائق غريب وغير مقبول.. وعانينا منذ الوصول لتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد وليد منظور طبيب منتخب مصر للشباب أن ما ذكره اتحاد الكرة في بيانه وتقريره حول واقعة الإصابات المكثفة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق في تونس، لا أساس له من الصحة.

وأشار منظور في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول الذي انتقل إلى تونس لمتابعة الموقف، لم يتواجد في معسكر الفريق ليؤكد ما جاء في التقرير.

وقال منظور: "لا تعليق على قرارات اتحاد الكرة، نحن عانينا كثيرًا وجهاز الفريق كان ينام أحيانًا في السيارات، لم يكن لدينا أي مشكلة حتى سافرنا إلى تونس وهنا بدأت المعاناة".

وأكمل: "ما ذكرته لجنة تقصي الحقائق في تقريرها غريب وغير مقبول، كل اللاعبين المصابين بفيروس كورونا كانوا يحصلون عن الأدوية صباحًا، والأدوية والمشروبات والكمامات كانت تتواجد على أبواب غرف اللاعبين".

وأضاف: "الأدوية والكمامات كان يتم توزيعها على كل اللاعبين صباحًا، كنت أذهب بنفسي مع ربيع ياسين ونقوم بتوزيعها أمام أعيننا، وهو ما ينطبق أيضًا على المطهرات".

وأردف: "بالإمكان سؤال أي لاعب عما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق، لا أعلم سبب ما قاله محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول؟ ولمصلحة من؟، فهو لم يتواجد معنا من الأساس لكي يرى ما قاله".

واختتم: "كل ما جاء في هذا التقرير عار تمامًا من الصحة، كيف يتم ذكر أن العزل تم بعد 48 ساعة؟!، عندما اكتشفنا الإصابات في صفوف الفريق الفندق أنقلب رأسًا على عقب من السلطات الصحية التونسية".