الزمالك: ساسي لا يتمارض.. وتعاني من كثرة الأكاذيب والفتن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الفنية بنادي الزمالك، عدم وجود ما يدعو للقلق أو التوتر فيما يخص تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب الفريق.

وأشار يونس في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن ساسي غاب عن المباريات الماضية للفريق بسبب الإصابة، نافيًا إدعاءه للمرض.

وقال يونس: "لا يوجد أي توتر في العلاقة مع فرجاني ساسي، فهو أكد عدم وجود أي مشكلة في التجديد، ونعلم جيدًا أنه ووكيله يحترمان ما يتحدثون عنه جيدًا".

وأكمل: "ساسي كان مصاب بالفعل ولم يتمارض كما أكد البعض، نعاني من كثرة الأكاذيب والفتن في الفترة الحالية، ندرس حاليًا كل الطرق التي تجعلنا نحتفظ بساسي".

واختتم: "ساسي لم يشارك في المباريات الماضية لأنه كان مصابًا، والطبيب منحه فترة راحة لمدة 10 أيام ولكنها لم تكن سلبية، ولذلك كان يظهر في التدريبات".